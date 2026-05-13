Зброю намагалися продати криміналітету

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували канал незаконного продажу зброї, який з трьома спільниками організував військовослужбовець Сил оборони України. Під час обшуків у підозрюваного вилучили 122 гранати, протитанкові гранатомети та кілька автоматів Калашникова.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області у середу, 13 травня, учасники групи планували масштабні продажі зброї та засобів ураження представникам криміналітету. Військова контррозвідка та ДБР задокументували два факти збуту зброї та боєприпасів на загальну суму близько 1,5 млн грн.

«Організатором незаконної схеми виявився військовослужбовець Сил оборони України, який зараз перебуває на лікуванні в тиловій області західного регіону держави. До протиправної діяльності він залучив двох колишніх військовослужбовців та цивільного спільника», – зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали одного з підозрюваних «на гарячому» поблизу законспірованого схрону, де він намагався продати клієнту арсенал зброї на суму майже 2,5 млн грн. Під час обшуків вилучили:

122 ручні гранати;

46 протипіхотних мін;

6 протитанкових мін;

4 ручні протитанкові гранатомети;

3 автомати Калашникова;

2 цинки з набоями.

Крім того, вилучено продані раніше два протитанкових гранатомети, 9 термобаричних гранат, 24 ручні гранати різних типів, 6 автоматів Калашникова та 7 цинків із набоями.

Чотирьом затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.