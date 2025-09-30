Для нелегального бізнесу підозрюваний переобладнав два приміщення у гаражному кооперативі

В Івано-Франківську затримали 59-річного місцевого мешканця, який займався незаконним обігом боєприпасів та виготовляв контрафактний алкоголь. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 30 вересня, для нелегального бізнесу підозрюваний переобладнав два приміщення у гаражному кооперативі під підпільний цех, де встановив необхідне обладнання для виготовлення алкоголю. З лютого 2025 року він розливав у пляшки та продавав горілку та коньяк під виглядом відомих торгових марок українського виробництва.

Під час обшуків у франківця вилучили підроблені марки акцизного податку, тару, концентрати для розведення алкоголю та фасувальні матеріали. Крім того, поліцейські вилучили пістолет, запали до вибухових пристроїв, близько 400 набоїв різного калібру, ручні димові гранати та димові шашки, понад 1 кг пороху, детонатор, мобільні телефони, гроші та Volkswagen Passat.

«Правоохоронці задокументували два факти збуту підозрюваним гранат. Можливих його спільників, а також джерела походження незаконної зброї, боєприпасів і підакцизної продукції встановлюють», – зазначили в поліції.

Франківця арештували, йому оголосили підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, 2 ст. 204 (незаконне придбання, виготовлення, зберігання та збут підакцизної продукції);

ч. 1 ст. 199 (придбання, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Санкції статей передбачають до семи років позбавлення волі.