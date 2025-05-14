Андрія Білоуса звинувачують в домаганнях до студенток університету Карпенка-Карого

Викладач Київського національного університету імені Карпенка-Карого та художній керівник «Молодого театру» Андрій Білоус, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, залишив посаду у театрі. Про це повідомили у Департаменті культури КМДА у середу, 14 травня.

Зазначається, що Андрій Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Відповідний наказ Департаменту культури вже підписали.

«Усі подальші кадрові рішення щодо тимчасового виконання обов’язків керівника театру будуть ухвалені відповідно до нормативно-правових актів в установленому порядку», – повідомили у пресслужбі Департаменту.

У Департаменті культури наголосили на своїй принциповій позиції щодо неприпустимості проявів харасменту, дискримінації чи принижень людей у комунальних закладах культури.

Сексуальні домагання Білоуса в «Молодому театрі»

У січні 2025 року студентки університету Карпенка-Карого звинуватили 48-річного Андрія Білоуса, який викладає там, у домаганнях, через що його відсторонили. Відсторонення Андрія Білоуса стосується звинувачень у сексуальних домаганнях, а також непристойних повідомленнях студенткам університету. Спочатку про домагання режисера заявила анонімка, проте згодом про домагання заявили й актори «Молодого театру», де працює Білоус.

10 лютого поліція Києва відкрила кримінальне провадження щодо сексуальних домагань Білоуса до студенток Карпенка-Карого. У поліції запевнили, що раніше не отримували жодних заяв щодо дій режисера, але студенти та актори «Молодого театру» це заперечують. Того ж дня сотні киян вийшли на акцію за відсторонення Білоуса від роботи в «Молодому театрі».

12 лютого Андрія Білоуса відсторонили з посади директора – художнього керівника «Молодого театру». Вже 14 березня Білоус повернувся на роботу в театрі, заявивши, що правових підстав для його відсторонення немає.

Андрій Білоус – 48-річний актор, театральний режисер та педагог, керівник освітнього теоретично-практичного проєкту «Майстерня Молодого» та художній керівник «Молодого театру». Чоловік, якого звинувачують у домаганнях, має звання заслуженого діяча мистецтв України та є лауреатом премії імені Олександра Довженка. У 2017 році увійшов до списку десяти найвпливовіших українських режисерів, за версією щотижневика «Дзеркало тижня».