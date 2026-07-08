Момент наближення дрона СБУ до підсанкційного танкера

Вранці 7 липня морський дрон Служби безпеки України уразив танкер «тіньового флоту» Росії, який йшов біля тимчасово окупованої Ялти в Криму. Відео ураження судна оприлюднили у пресслужбі СБУ у середу, 8 липня.

На відео, оприлюдненому спецпризначенцями, видно борт морського дрона Sea Baby, який атакував танкер Blue на світанку 7 липня. На кадрах видно спроби росіян збити морський дрон та момент ураження судна.

«На момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти, у виключній економічній зоні України. Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень», – повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними сайту War&Sanctions Головного управління розвідки, танкер Blue ходить під прапором Камеруну та призначений для перевезення сирої нафти. Він залучений до перевезення російської нафти в обхід ембарго країн G7 та Євросоюзу. Міжнародна громадська організація Greenpeace відносить танкер до тіньового флоту танкерів, що транспортують російську нафту по світу і загрожують навколишньому природному середовищу.

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Танкер Blue

Проти танкера Blue запровадили санкції Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада, Україна, Австралія та Нова Зеландія. Капітаном корабля Дмітрій Володін, проти якого запровадила персональні санкції РНБО.

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Нагадаємо, 7 липня підрозділи 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» уразили в Азовському морі вісім танкерів «тіньового флоту» Росії, які перевозили паливо до окупованого Криму. 8 липня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді заявив про ураження ще дев'ятьох танкерів «тіньового флоту» росіян в Азовському морі.