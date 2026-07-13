Наслідки атаки на нафтобазу у Ставропольському краї

У ніч на понеділок, 13 липня, безпілотники атакували кілька регіонів Росії. Зокрема, під атаку потрапила Москва та Ставропольский край Росії, де зайнялася пожежа в районі місцевої нафтобази.

Про атаку на Москву заявив ще близько 22:30 12 липня мер міста Сєрґєй Собянін. Згодом заявив, що з минулої доби на підльоті до Москви нібито ліквідували 50 безпілотників.

Через нічну атаку у Жуковському аеропорту ввели обмеження на польоти, а в Домодєдово запровадили обслуговування рейсів за погодженням.

Крім того, місцева влада повідомила про атаку безпілотників на Ставропольський край Росії. Очевидці поширили відео, на яких видно великий стовп вогню та сильне задимлення в районі однієї з місцевих нафтобаз.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними губернатора області Владіміра Владімірова, внаслідок нічної атаки виникла пожежа на території промзони на хуторі Вязнікі. За даними Astra, під атаку потрапила вже друга нафтобаза в населеному пункті.

Зазначається, що у Вязніках на відстані у приблизно кілометр розташовані дві нафтобази. Одну з них атакували дрони у ніч на 9 липня, там зайнялася пожежа. До слова, тоді ж безпілотники уразили підприємство «Твєрская нєфтєбаза», там зайнялася масштабна пожежа.