Президент заявив про необхідність співпраці НАБУ й правоохоронців з урядовцями

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність «невідворотного покарання» для всіх причетних до масштабної корупції у сфері енергетики під час повномасштабної війни. За даними НАБУ і САП, українські посадовці та бізнесмени «відмили» близько 100 млн доларів «відкатів» від контрагентів НАЕК «Енергоатом».

«Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. “Енергоатом” забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути», – сказав президент.

Він додав, що урядовці повинні співпрацювати з НАБУ та іншим правоохоронними органами так, «як це потрібно для результату».

Масштабне викриття корупції в енергосфері – що відомо

10 листопада НАБУ та САП повідомили про проведення операції «Мідас» з викриття масштабної корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

За даними слідства, до злочинної організації входили чинні та колишні посадовці енергосфери, відомий бізнесмен, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «НАЕК Енергоатом» та інші особи.

«Злочинна організація систематично вимагала відкати від контрагентів “Енергоатому” у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. У НАБУ вважають, що фактичне управління “Енергоатомом” здійснювалося не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, так званими “смотрящими», – повідомляли правоохоронці.

Детективи НАБУ встановили, що в справі про корупцію у сфері енергетики учасники злочинної групи легалізували близько 100 млн доларів через київський офіс родини колишнього народного депутата, а нині сенатора у РФ Андрія Деркача.

Окрім цього, медіа повідомляли про обшуки НАБУ в бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Чи пов’язані ці справи – наразі невідомо.

Джерела «Української правди» розповіли, що Міндіч покинув територію України за кілька годин перед обшуками НАБУ.

Також, за даними народного депутата Ярослава Железняка, обшуки проходили у міністра юстиції, ексміністра енергетики Германа Галущенка та в самому «Енергоатомі».

Після публікації розслідування НАБУ та САП про корупцію у сфері енергетики, керівник САП Олександр Клименко повідомив про створення комісії для службового розслідування можливого витоку даних досудового розслідування.