Прикордоннику загрожує до 7 років ув'язнення

У Харкові співробітники Державного бюро розслідувань викрили прикордонника, який продавав автомобілі, завезені в Україну як гуманітарна допомога ЗСУ. Про це у вівторок, 22 липня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, автомобілі в Україну завозили благодійні фонди як гуманітарну допомогу українським військовим. Проте ці авто не передавали ЗСУ, їх привласнював прикордонник, а потім перепродавав клієнтам, яких підшукував в інтернеті.

ДБР затримало прикордонника під час продажу трьох автомобілів, за які покупець сплатив 13,5 тис. доларів.

«У прикордонника було вилучено документи на авто, що підтверджують факт їх ввезення в Україну як гуманітарну допомогу. Крім того, за місцем проживання він зберігав цілий склад зброї та боєприпасів, серед яких: автомати, гранати, пістолет, тисячі набоїв різного калібру», – йдеться у повідомленні ДБР.

Прикордоннику оголосили підозру у продажі гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Підозрюваному загрожує до семи років ув’язнення. Також ДБР планує оголосити йому підозру у незаконному поводженні зі зброєю (ст. 263 КК України).

Нагадаємо, 22 липня поліція Рівненської області повідомила про затримання трьох зловмисників, які ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги, а потім їх продавали. Завдяки незаконній схемі спільники заробили близько 2 млн грн.