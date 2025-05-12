Налагодив схему з продажу авто житель Львівщини

На Тернопільщині група з трьох чоловіків організувала незаконне ввезення 14 автомобілів з Європейського Союзу в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. На митниці вони надавали підроблені листи від благодійних організацій, в яких вказували, що авто надалі передадуть Збройним силам, однак потім більшу частину автомобілів продали.

Організував шахрайську схему з продажем гуманітарних автомобілів житель Львівщини. Поліцейські встановили, що він упродовж 2023 року продавав такі авто на території Тернопільської, Львівської та Хмельницької областей.

Розмитнювали гуманітарні авто на Львівській митницю. Організатор разом зі спільниками з Тернопільщини та Хмельниччини подавав підроблені листи від благодійних організацій, в яких вказано, що надалі ці автомобілі буде передано до військових частин ЗСУ. Після цього, автомобілі перевозили в Тернопільську області і виставляли на продаж через інтернет-майданчики Auto.ria та Olx.ua.

«Доведено, що таким способом спільники продали вісім транспортних засобів за ціною від 2,5 до 7,5 тис. доларів. Внаслідок таких махінацій до державного бюджету не було сплачено майже два млн грн», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці викрили шахраїв на території Тернопільської області під час чергового продажу авто. Проведено вісім обшуків за адресами проживання чоловіків. Під час них вилучили оригінали та копії документів, сім-картки, флешки, банківські картки, блокноти та чорнові записи, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в понеділок, 12 травня.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили трьом зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України (Шахрайство з фінансовими ресурсами, вчинене організованою злочинною групою). Чоловікам загрожує штраф до 170 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.