Позашляховик намагалися ввезти під виглядом гуманітарки

У пункті пропуску «Шегині – Медика» львівські митники розкрили шахрайську схему, за якою комерційний позашляховик Land Rover Discovery 2007 року випуску переміщували в Україну як гуманітарний вантаж.

Як повідомили у п’ятницю, 28 березня, у Львівській митниці, відповідно до наданих товаросупровідних документів, автомобіль переміщувався як допомога на адресу одного з благодійних фондів Калуша, що на Прикарпатті. Жодних інших документів, які б засвідчували переміщення гуманітарного вантажу з території Євросоюзу, водій не надав.

«Але під час огляду позашляховика працівники митниці виявили декларацію Республіки Польщі, де було вказано, що автомобіль є комерційним товаром та імпортується на адресу жителя м. Чернівці», – йдеться в повідомленні митниці.

Цікаво, що покупцем і перевізником позашляховика виявився один і той же чернівчанин. Щодо керівника благодійного фонду, який з метою ухилення від сплати податків надав митникам фіктивні документи, склали протокол відповідно до ч. 1 ст. 483 (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю) МКУ.

Автомобіль вартістю понад 130 тис. грн вилучили. На популярному сайті продажу автомобілів аналогічний розмитнений Land Rover Discovery 2007 року випуску можна знайти за ціною орієнтовно 10 тис. доларів.