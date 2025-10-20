Володимир Зеленський вважає, що України наблизилась до миру

Володимир Зеленський заявив, що Україна наблизилась до можливого завершення війни з Росією. Про це президент сказав під час спілкування з журналістами, передає у понеділок, 20 жовтня, «РБК-Україна».

Президент наголосив, що російсько-українська війна не має аналогів й її масштаби значно більші, ніж інші збройні конфлікти. Глава держави зауважив, що події на Близькому Сході й війна в Україні мають різні обсяги. Зокрема, України вже три роки протистоїть значно потужнішому ворогу.

«Там є, безумовно, такі ж жертви, такі ж живі люди, і, на жаль, великі втрати. Але це не можна порівняти. Втрати, засоби і обсяг війни не можна просто порівняти [...] Ми воюємо з армією Росії. Тому цю війну так швидко закінчити не вдається», – наголосив Володимир Зеленський.

Проте, за словами Володимира Зеленського, зараз дійсно з’явилися передумови для досягнення миру. Зокрема, зауважив президент, наближенню завершення війни сприяє Дональд Трамп. Крім того, світові лідери також формують політичний запит на завершення бойових дій, а Україна, своєю чергою, посилює військовий та дипломатичний тиск на Росію.

«Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України», – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 17 жовтня у Вашингтоні відбулась зустріч президентів США та України. Під час спілкування зі ЗМІ Володимир Зеленський наголосив, що Владімір Путін не хоче завершувати війну й Росію необхідно змусити до перемовин.