Переговори президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня

У п’ятницю, 17 жовтня, у Білому домі відбулась зустріч української та американської делегацій на чолі з президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Політики відповіли на запитання медіа щодо закінчення російсько-української війни та військової підтримки України з боку США.

Президент Дональд Трамп заявив журналістам, що лідери України та Росії, Володимир Зеленський та Владімір Путін, ненавидять одне одного, однак обидвоє прагнуть завершення повномасштабної війни.

Президент США також анонсував, що його зустріч з російським диктатором Путіним у Будапешті, ймовірно, відбудеться у двосторонньому форматі.

«Зустріч в Угорщині, швидше за все, буде подвійною. Ми будемо зі Зеленським на звʼязку...», – сказав Трамп.

Дональд Трамп зазначив, що його не турбує те, що Путін намагається виграти час, маніпулюючи ним.



«Мене це не турбує, усе життя мною маніпулювали найкращі з них. Я чудово впорався. Нічого страшного», – сказав він.

Водночас Володимир Зеленський запевнив, що Путін не хоче закінчення війни й Росію необхідно змусити до перемовин.

«По-перше, нам потрібно сісти й поговорити. Ми хочемо сісти й поговорити. Путін не хоче миру. Сьогодні ми будемо обговорювати з Трампом, що нам потрібно для цього. Найважливіше для українців – серйозна гарантія миру. НАТО – це добре. Але головне – зброя», – наголосив Зеленський.

На запитання щодо надання Україні далекобійних ракет Tomahawk Трамп заявив, що сподівається на закінчення війни без застосування цих ракет.

«Ми відправляли Україні багато зброї впродовж останніх чотирьох років. Ми можемо відправляти ракети для ЄС, а вони будуть оплачувати... Ми будемо говорити про передачу Україні різної зброї», – зокрема додав він.

Своєю чергою Володимир Зеленський запропонував США експорт українських дронів в обмін на ракети Tomahawk. Він також ствердив, що цю зброю Україна використовуватиме виключно для атак військових цілей в Росії.

Зауважимо, після пресконференції розпочались закриті перемовини президентів.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті. До того Трамп заявляв, що він розчарований Путіним, а наприкінці вересня заявив, що Україна за підтримки ЄС здатна боротися і перемогти Росію.