На думку міністра оборони Італії, НАТО має пристосуватися до глобальних викликів

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що США та Європейський Союз більше не є «центром світу», і що НАТО має адаптуватися до змін у глобальній ситуації. Якщо ж альянс не пристосується, то, на думку міністра, він «не має сенсу існування», передає Polsat.

Під час виступу 20 червня у Падуанському університеті Гвідо Крозетто, наразі НАТО діє за застарілою моделлю, яка не відповідає сучасним викликам у світі. За його словами, альянс має пристосовуватися до нової глобальної ситуації, оскільки, на його думку, США та Європа вже не є «центром світу».

«Якщо НАТО був створений для забезпечення миру та взаємної оборони або стає організацією, яка бере на себе це завдання, спілкуючись з Глобальним Півднем, то воно стає чимось глибоко іншим, інакше ми не досягнемо мети – безпеки в межах правил, які діють для всіх», – сказав Крозетто.

Посадовець заявив, що країни ЄС та США продовжують поводитися так, «ніби жили 30 років тому». Втім, на думку Крозетто, часи змінилися.

«НАТО більше не має сенсу для існування», – заявив Крозетто.

За словами міністра оборони, Альянс матиме можливість адаптуватися до змін у глобальній ситуації. Втім, політик вважає, що як НАТО, так й інші міжнародні організації (як-от ООН) не мають впливу на тлі окремих країн Європи, Китаю, Індії чи Ізраїлю.

Зазначимо, виступ Крозетто відбувся перед самітом НАТО, який відбудеться у вівторок, 24 червня, у Гаазі. Під час саміту зокрема обговорюватиметься тема збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП.