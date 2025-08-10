Внаслідок ДТП водій автомобіля Kia Cerato від отриманих травм загинув

У суботу, 9 серпня, на Львівщині сталась смертельна ДТП: киянин під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із BMW 730 та загинув від отриманих травм.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, аварія сталась 9 серпня близько 14:20 на трасі Київ-Чоп неподалік села Дубина. 40-річний киянин за кермом Kia Cerato виконував маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з BMW 730. За кермом другого авто був 39-річний житель Харківської області.

Внаслідок ДТП водій автомобіля Kia Cerato від отриманих травм загинув на місці події, а водія автомобіля BMW 730 госпіталізовано до КНП «Бродівська ЦМЛ».