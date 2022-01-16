На Закарпатті оголосили штормове попередження: у понеділок, 17 січня, в області очікуються сильні снігопади, вітер до 20 м/с, хуртовини. На автомобільних дорогах - погіршення видимості до 100 м.

Як повідомляє Закарпатський гідрометеорологічний центр, протягом дня та ввечері понеділка, 17 січня, у гірських районах області очікуються значні снігопади, на сході Закарпаття місцями сильні. У значних та сильних снігопадах погіршення видимості до 100-500 м.

«У горах очікується посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с, хуртовини, місцями складні відкладення, на перевалах снігові намети. На дорогах ожеледиця.Такі погодні умови будуть порушувати та ускладнювати рух автотранспорту на дорогах і вулицях, в гірських районах області порушувати роботу туристичних комплексів», – зазначається у повідомленні синоптиків.

У понеділок, 17 січня, на Закарпатті буде хмарно, часом сніг та мокрий сніг, вдень місцями значний. На дорогах ожеледиця, вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10, вдень в горах пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 4-9 °C морозу, вдень 4 °C морозу — 1 °C тепла, на високогір'ї до 7 °C морозу.

У вівторок, 18 січня, очікується хмарно, місцями слабкі опади. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 3-8 °C морозу, вдень 3 °C морозу — 2 °C тепла, на високогір'ї протягом доби 6-11 °C морозу.