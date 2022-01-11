Через різке похолодання рятувальники облаштували 231 пункт обігріву

На Тернопільщині синоптики та рятувальники попереджають про сильні морози. Вночі український гідрометеоцентр прогнозує до 17 градусів нижче нуля. В області вже розгорнули 231 пункт обігріву. Вони переважно розташовані в районних лікарнях, сільських ФАПах та клубах. Лише частина з них працює цілодобово.

Вночі з 11 на 12 січня температура в Тернопільській області знизиться до 17 градусів морозу. Вдень теж не буде тепліше – до -12 за Цельсієм. Така ж морозяна погода протримається й вночі з 12 на 13 січня. А вже вдень, 13 січня, в області істотно потепліє. Синоптики прогнозують до 3 градусів морозу.

Таке значне похолодання пов'язують з проходженням краєм антициклоном, який розташований в районі країн Балтії. В Тернопільській області оголосили І рівень небезпеки – жовтий. На автошляхах можлива ожеледиця.

Рятувальники також оприлюднили список пунктів обігріву, які розміщені в усіх районах Тернопільщини. Таких пунктів є 231. Це переважно приміщення районних та селищних лікарень, сільських ФАПів, клубів та будинків культури. Цілодобово пункти обігріву працюватимуть лише в райлікарнях.

У Тернополі місць, де можна буде погрітися і випити гарячого чаю, наразі є лише два. Це мобільний пункт обігріву, який розгорнули біля приміщення Благодійного фонду «Карітас» на вул. Замонастирській, 1 та у приміщенні Тернопільського обласного центру соціально-психологічної допомоги «Родина», який розташований на вул. Коновальця, 18.