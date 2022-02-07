Коли рятувальники дісталися до туриста, його вже витягли зі снігу друзі

Під час проходження маршруту до гори Петрос (2020 м) 26-річний турист із Миколаєва провалився у семиметрову ущелину та не міг самостійно вибратися. Чоловік був у групі ще із трьома туристами, перед походом вони зареєструвалися у гірських рятувальників, однак на їхнє попередження про негоду та поради перенести похід на інший день не зважали.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, турист сам зателефонував рятувальникам вранці неділі, 6 лютого, та розповів, що через погану видимість у горах зірвався в ущелину і не може самостійно вибратися. Інцидент стався трапилась між горами Шешул та Копиця, коли туристи рухалися із села Кваси у напрямку гори Петрос.

У прес-службі ДСНС Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що турист став на сніговий карниз та провалився. Висота ущелини сягала приблизно сім метрів Друзі туриста звернулися до працівників біологічного стаціонару «Квасівський Менчул» та попросили про допомогу іншу групу туристів, яких зустріли по дорозі. Чоловіка витягли зі снігу. А вже о 15:35 до туристичної групи дісталися гірські рятувальники з Квасів.

«Рятувальники супроводили відпочивальників до біостаціонару та залишили туристів там на ночівлю. Від подальшої допомоги фахівців ДСНС туристи відмовились. Травмувань чи ушкоджень чоловік не зазнав», – йдеться у повідомленні ДСНС.