Постраждалих лижників спустили з гір та передали медикам

У суботу, 8 січня, у горах на Львівщині травмувалися четверо туристів-лижників. Постраждалим надавали допомогу рятувальники.

За інформацією ДСНС Львівщини, зокрема, на лижних трасах гори Високий Верх травмувалися двоє киян, віком 46 та 30 років – вони отримали травми ніг. На лижній трасі гори Тростян отримали травми ніг 6-річний хлопчик з Києва та 42-річна жителька Червонограда.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги. У ДСНС закликають туристів під катання на гірськолижних трасах дотримуватись безпечної швидкості, не зловживати спиртними напоями, вдягати захисне спорядження та не з’їжджати з трас.