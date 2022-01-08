На сильні снігопади з'їхалися подивитися сотні тисяч туристів, що спричинило сильні затори на дорогах

Щонайменше 21 людина загинула на трасі під час хуртовини на півночі Пакистану. Потужний снігопад спостерігається у пакистанській провінції Пенджаб, туди з’їхалося багато туристів подивитися на сніг, адже така погода нетипова для Пакистану. Скупчення автівок спричинило значні затори.

Як повідомляє BBC, автомобілі не можуть самостійно вибратися із снігової пастки. До рятувальної операції залучили військових.

Через сильний снігопад автомобілі опинилися під снігом біля міста Муррі, серед людей є загиблі. Наразі місцева влада повідомляє про 21 смертельний випадок. Але заблокованими залишаються близько тисячі машин. Район оголосили зоною стихійного лиха.

Людей, які заблоковані в автомобілях на трасі через стихію, намагаються рятувати військові. Прем'єр-міністр Імран Хан призначив розслідування через трагічну мерть туристів.

Муррі — гірське курортне місто на північ від столиці Пакистану Ісламабаду.