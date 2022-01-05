Через сильні опади на Закарпатті вночі підтопило будинки у кількох районах

Внаслідок сильних дощів на території Закарпатської області вночі із вівторка, 4 січня, на середу, 5 січня, у кількох районах підтопило 34 будинки та двори, на дороги зійшли два селеві потоки.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, підтоплення зафіксовані у Рахівському, Тячівському та Хустському районах. Відомо про підтоплення 6 будинків, 7 підвалів та понад 20 дворів. Для відкачування води залучалися пожежно-рятувальні підрозділи.

У прес-службі ДСНС додають, що вночі середи, 5 січня, зійшли два селеві потоки на дорогу регіонального значення Р21 у селі Нижній Бистрий Хустського району та на трасу Н09 у Рахові. Дороги від земляних наносів та каміння були розчищені, до робіт залучали техніку компанії «ПБС», яка обслуговує ці ділянки автошляхів. Наразі проїзд на обох дорогах відновлений.

Нагадаємо, у вівторок, 4 січня, закарпатські синоптики оголосили штормове попередження: протягом двох днів, 4-5 січня, на всій території області очікується сильний дощ, сніг і вітер до 30 м/с. На річках прогнозується підняття рівня води до 2 м. Температура повітря 4–5 січня підніметься до 7–11 °C, тільки ввечері 6 січня почне знижуватися до 3 °C морозу.