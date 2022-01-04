На Закарпатті оголосили штормове попередження: протягом вівторка, 4 січня, майже на всій території області очікується сильний дощ, сніг і вітер до 30 м/с. На річках прогнозується підняття рівня води до 2 м. Опади продовжаться і в середу, 5 січня. Температура повітря 4–5 січня підніметься до 7–11 °C, тільки ввечері 6 січня почне знижуватися до 3 °C морозу.

За прогнозами Закарпатського гідрометеорологічного центру, вдень та ввечері вівторка, 4 січня, в області будуть значні дощі, на високогір'ї – з мокрим снігом. У горах – посилення вітру до 15-20, на високогір'ї 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У вівторок, 4 січня, місцями туман, на окремих ділянках гірських доріг ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі від + 2 °C до -3 °C морозу, вдень 2–7 °C тепла.

У середу, 5 січня, буде хмарно, часом дощ, місцями значний, вночі на високогір'ї мокрий сніг та сніг. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2–7 °C тепла, на високогір'ї 0–2 °C морозу, вдень 6–11 °C, у горах подекуди до 3 °C тепла.

У четвер, 6 січня, хмарно, місцями дощ, вночі та вранці в горах з мокрим снігом. Вночі та вранці подекуди туман, на гірських дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +2 °C до -3 °C, вдень 0–5 °C тепла, на високогір'ї протягом доби 0–5 °C морозу.

Протягом 4–6 січня на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0.5–1.5 м. У Мукачеві, Чопі, Зняцеві прогнозують вихід води на заплаву. У нижніх течіях р. Боржави вода підвищиться на 1.5-2.0 м, вода вийде на заплаву.

Можливе підтоплення автодороги Шаланки – Великі Ком'яти, а також сільгоспугідь сіл Заріччя, Сільце, Кам'янське, Великі Ком'яти, Малі Ком'яти, Боржавське, Хмельник, Лукове, Білки (рівень небезпеки помаранчевий).