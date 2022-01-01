У більшості європейських країн синоптики зафіксували найбільше теплий початок нового року. Температура повітря 31 грудня – 1 січня у деяких країнах сягнула середніх показників квітня, повідомляє британська газета The Guardian. На заході України, і у Карпатах зокрема, у перший день 2021 року також фіксують аномально високу температуру повітря.

Найвищу температура повітря зафіксували на півночі Іспанії, де вона сягнула +24,7оС – це максимальна температура з моменту початку регулярних метеоспостережень у 1947 році. Неподалік Мадрида була зафіксована температура 22,7оС градусів – найвища з 1920 року.

«Такі високі температури не є нормальним явищем. Це температури, які зазвичай спостерігаються у квітні», – каже представник іспанського метеоцентру AEMET Рубен дель Кампо.

Синоптики пояснють підвищення температури високим тиском.

Антициклон високого тиску перемістився і до Франції. Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в Альпах.

«Зараз в Альпах на висотах близько 1600 метрів температура приблизно +15оС і не падає нижче нуля до рівня 4000 метрів. Вночі навіть не було морозів – температура не опускалася нижче 10 градусів, і це дуже незвично», – каже французький метеоролог Лука Меркалла.

Температура на деяких з найвідоміших гірськолижних курортів Італії коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла. Тепла погода очікується не тільки 1 січня, але і збережеться до 3 січня.

На заході України, і у Карпатах зокрема, у перший день 2021 року також фіксують аномально високу температуру +6-9 оС. Раніше українські рятувальники попереджали про небезпеку сходження лавин у горах.