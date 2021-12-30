Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив про значну ймовірність сходження лавин у Карпатах 30-31 грудня через суттєве потепління.

Через танення снігу значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується 31 грудня у східній частині Закарпатської області та у середньогiр'ї Львівської області.

«Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я», — повідомили у відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Помірну сніголавинну небезпеку (2 рівень) очікують 30 грудня у середньогiр'ї Львівської області та на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Івано-Франківської, Чернівецької областей.

Також через танення снігу львівські синоптики попереджають про підйом рівня води на річках басейну Дністра та Західного Бугу.