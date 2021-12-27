У останні дні 2021 року у Львові та області синоптики прогнозують теплу погоду вдень, однак із нічними заморозками до -5°C та мокрим снігом. У місті переважно буде без опадів, а на заході області можливий невеликий дощ.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, у понеділок, 27 грудня, у Львові буде хмарно та без істотних опадів. Уночі та вранці місцями туман, на дорозі ожеледиця. Температура вночі 7-12°С морозу, подекуди 13-18°С морозу, вдень 0-5°С морозу.

У вівторок, 28 грудня, синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.

У середу, 29 грудня, лише ввечері очікується невеликий мокрий сніг та сніг. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

У четвер та пʼятницю, 30-31 грудня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, місцями опади, на дорогах ожеледиця. Температура 30 грудня вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень від 1°С морозу до 4°С тепла. 31 грудня вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 1-6°С тепла.