Надзвичайники оголосили штормове попередження у Львові на дві найближчі доби. Львів'ян закликають бути обережними.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, протягом понеділка, 3 січня та вівторка, 4 січня, очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. Температура впродовж доби 2-4°C тепла.

Львівська міська рада закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху. В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадують, що не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

До слова, в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.