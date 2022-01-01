Упродовж 2-6 січня у Львові буде дощова та вітряна погода

За прогнозами Львівського гідрометцентру, упродовж 2-6 січня у Львові та в області збережеться тепла та дощова погода. Буде вітряно.

2 січня погоду визначатиме теплий сектор від циклону над Норвезьким морем. На Львівщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, вночі 5-10 м/с, вдень 9-14 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла. У Львові температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 6-8° тепла.

Погіршення видимості через туман до 200-500 м. Атмосферний тиск падатиме, відносні вологість повітря істотно не зміниться.

3 січня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура впродовж доби 3-8° тепла.

4 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

5 січня буде хмарно, часом дощ. Вітер південно-західний з переходом на західний, 9-14 м/с. Температура впродовж доби 2-7° тепла.

6 січня прогнозують хмарну погоду з проясненями. Часом мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.