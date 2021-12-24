Сьогодні оголосили 16 доган

За неякісне прибирання міста від снігу керівники житлових відділів усіх районів міста, керівники ШРП міста та декількох управляючих компаній отримали догани. Загалом у п'ятницю, 24 грудня, оголосили 16 доган.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, у п’ятницю зранку відбулося засідання штабу щодо прибирання міста. Під час засідання було винесено 16 доган: шістьом керівникам житлових відділів усіх районів, чотирьом керівникам ШРП міста, а також директорам деяких управляючих компаній.

«За результатами аналізу нічного прибирання міста від наслідків снігопаду оголошено 16 доган керівникам житлових відділів усіх районів міста, керівникам ШРП міста та кількох управляючих компаній, які неякісно справилися з прибиранням територій, які є у їх компетенції», – повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Також вона зазначила, що сподівається, що такі дисциплінарні заходи мотивуватимуть посадовців відповідальніше ставитись до своїх посадових обов’язків.