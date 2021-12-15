Керівництво «МіськШЕПу» розпочало службові перевірки через складені патрульними протоколи на водіїв підприємства

Під час прибирання вулиць у Чернівцях водій снігоочищувача пошкодив припарковане авто і втік з місця ДТП. Патрульні, які прибули на виклик, помітили неподалік снігоприбиральну машину, але виявилося, що її водій не був причетний до аварії. Втім, на нього склали протокол за водіння у нетверезому стані. Керівник «МіськШЕПу», яке й займається прибиранням вулиць у Чернівцях, заявив, що по обидвох випадках уже проводять службові розслідування, а самі водії відкидають причетність до правопорушень.

Про ДТП із снігоприбиральною технікою ZAXID.NET у середу, 15 грудня, повідомила речниця патрульної поліції Віта Криворучко. «На вул. Кошового, 48 ввечері понеділка, 13 грудня, патрульні виїхали на виклик про ДТП. По приїзду вони виявили пошкоджений автомобіль, однак винуватця аварії не було. Поліцейські склали схему ДТП й направили до відділу розшуку порушників. Сьогодні патрульним вдалось встановити особу водія снігоприбиральної машини, який був винуватцем ДТП. На чоловіка склали протокол», – розповіла Віта Криворучко.

За її словами, після оформлення ДТП на вул. Кошового виявили снігоприбиральний автомобіль. Водія зупинили, аби перевірити, чи це він скоїв ДТП, але виявилось, що він до цього випадку не причетний. Щоправда патрульні помітили, що чоловік працював у нетверезому стані, тож після відмови пройти перевірку на вміст алкоголю в крові на водія снігоочищувача склали протокол за ст. 130 КУпАП.

Керівник «МіськШЕПу» Володимир Урсулян розповів ZAXID.NET, що за обома інцидентами із водіями проводяться службові розслідування, але жоден із водіїв не визнає своєї вини.

«Ми усунули обох працівників. На чоловіків раніше не було скарг, на підприємстві вони працюють близько 10 років. Водій, якого підозрюють у вчинені ДТП, розповів, що такого інциденту не було на його зміні. Але ми максимально відкриті до співпраці з поліцією. У нас є вся інформація з GPS-трекерів службових машин. Тому згодом ми зможемо зрозуміти, чи проїжджав у той час наш працівник, чи ні, і хто це. Щодо того працівника, який нібито був п’яний під час праці, то він теж стверджує, що це наклеп. Якщо поліція таки доведе, що він був нетверезим ми вживемо заходів», – розповів ZAXID.NET Володимир Урсулян.

За його словами, якщо вину обох водіїв снігоприбиральних автомобілів доведуть, чоловіків звільнять з роботи. Крім того, по завершенню робочого дня на підприємстві запровадять медичний огляд працівників, щоб перевіряти, в якому стані водії завершують зміну.