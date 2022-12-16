Тлумацький районний суд призначив двом чоловікам, які ухилялися від призову, умовний термін. Відомо, що обоє призовників отримали повістки, пройшли лікарську комісію, проте не прибули до військкомату у визначений час. У суді свою вину ухилянти визнали, розкаялися та обіцяли, що більше ховатися від мобілізації не будуть. Відтак обом чоловікам присудили три роки позбавлення волі, але звільнили від покарання, призначивши іспитовий термін на рік.

Про вироки двом чоловікам у четвер, 15 грудня, повідомила прес-служба Тлумацького районного суду. Як зазначається у матеріалах суд, обоє чоловіків пройшли військово-лікарську комісію та отримали повістки на відправку до ЗСУ, проте не прибули до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки без поважних причин.

«У суді чоловіки свою вину визнали повністю та підтвердили всі обставини, зазначені в обвинувальному акті. Ствердили, що щиро розкаються, запевнили суд, що більше такого вчиняти не будуть, просили суворо не карати», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Тлумацького районного суду ZAXID.NET уточнили, що йдеться про дві окремі справи з однаковим правопорушенням та призначенням покарання. Також у суді додали, що ухилялися від призову обоє чоловіків восени 2022 року.

Відтак, Тлумацький районний суд визнав обох фігурантів винними за ст. 336 ККУ та засудив кожного до трьох років позбавлення волі, призначивши іспитовий термін на рік.