За скоєне переправникам ухилянтів загрожує до дев'ять років тюрми

Правоохоронці затримали 30-річного закарпатця, який у своєму будинку переховував двох ухилянтів. Чоловіки з провідником готувалися до втечі закордон. Призовників планували переправити до Словаччини через ліс. З кожного з них переправники взяли по 3 тис. доларів. Ще одного фігуранта справи затримали в Ужгороді після отримання 6 тис. доларів за двох призовників. Обоє чоловіків наразі перебувають у СІЗО, їм загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Як у п’ятницю, 9 грудня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, затримали пере правників ухилянтів уночі в четвер, 8 грудня. Обоє фігурантів справи – мешканці Великого Березного. Одного з чоловіків затримали у будинку, де він переховував ухилянтів, іншого – в Ужгороді після отримання оплати за переправку призовників до Словаччини.

«Чоловіків забезпечували тимчасовим житлом, а в подальшому готувалися відвезти до лісистої місцевості неподалік кордону зі Словаччиною та надати поради щодо його подальшого перетину. Вартість таких «послуг» становила 3 тис. доларів США за особу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У Держприкордонслужбі уточнюють, організатором схеми був мешканець Великого Березного, якого затримали в Ужгороді. Проводити ухилянтів через ліс повинен був його спільник, який переховував призовників у себе вдома.

«Обох зловмисників затримали 8 грудня. Одного – в Ужгороді, під час отримання ним оплати за переправлення, іншого – в його будинку неподалік Великого Березного, де він переховував двох клієнтів перед безпосереднім перетином кордону», – додають у прес-службі поліції Закарпаття.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою). Обоє чоловіків наразі перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.