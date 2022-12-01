Організаторів схеми затримали під час спроби незаконно перевезти трьох ухилянтів до Польщі

Працівницю візової агенції та керівника компанії з міжнародних перевезень затримали за незаконну відправку ухилянтів закордон. Для чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, вони виготовляли фіктивні договори про оформлення на роботу водіями. З кожного призовника брали по 5 тис. доларів.

Як у четвер, 1 грудня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, працівниця візової агенції та керівник компанії з міжнародних перевезень за участі ще кількох людей організували схему переправки ухилянтів закордон.

«За 5 тис. доларів США вони оформляли фіктивний договір про працевлаштування військовозобов’язаного водієм із внесенням цих даних до системи «Шлях», що було підставою для виїзду за межі України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Затримали двох фігурантів під час спроби незаконного перетину кордону на пункті пропуску «Шегині» у Львівській області. Наразі вони перебувають у СІЗО. Працівниці візової агенції та керівника фірми-перевізника оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України).