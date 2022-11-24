На українсько-словацькому кордоні в Ужгороді у рейсовому автобусі, який їхав до Кошице, прикордонники затримали 32-річного чоловіка, який прикинувся волонтером. Мешканець Києва мав при собі документи волонтера громадської організації та їхав до Словаччини нібито забрати гуманітарний вантаж. Під час перевірки виявилося, що машина, яка мала везти допомогу в Україну, ніколи не виїжджала закордон, а документи волонтера з Києва – фальшиві. Чоловік зізнався правоохоронцям, що купив підробку у знайомого за 5 тис. доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, чоловіка затримали у рейсовому автобусі «Мукачево – Кошице» вже на виїзді з України у середу, 23 листопада. Мешканець Києва пред’явив прикордонникам документи волонтера громадської організації та стверджував, що їде до Словаччини з гуманітарною місією.



«Під час перевірки документів у прикордонного наряду виникли сумніви щодо їх дійсності. До того ж правоохоронці становили, що автомобіль, яким начебто мали здійснювати перевезення гуманітарного вантажу, знаходиться на території України та жодного разу не виїжджав закордон. Псевдоволонтер зізнався, що купив фальшивки у знайомого за 5 тис. доларів США», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники повідомили поліцію про виявлене порушення за ст. 358 ККУ (підроблення документів). 32-річного мешканця Києва закордон не випустили натомість доставили до відділку поліції. Надалі справою займатимуться правоохоронці.