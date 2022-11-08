Провідник електропоїзда затримав двох мешканців Донецької області, які мали намір дістатися ближче до кордону і втекти з України. Провідник помітив підозрілих пасажирів, повідомив прикордонникам, які висадили чоловіків на станції у Кострині на Закарпатті. Виявилося, що ухилянти хотіли пробратися до Словаччини за онлайн-картами. Обох затриманих доставили до прикордонного підрозділу.

Як у вівторок, 8 листопада, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався у понеділок, 7 листопада. Провідник електропоїзда повідомив прикордонникам з Великого Березного про двох підозрілих пасажирів у вагоні поїзда.

«На станції «Кострино» прикордонний наряд перевірив документи вказаних провідником осіб. Вони виявилися мешканцями Донеччини. Виявилося, що обидва чоловіки хотіли дістатися Словаччини через «зелений кордон». Вони планували рухатися до кордону за онлайн-картами, заздалегідь завантаженими у мобільні телефони», – йдеться у повідомленні прикордонників

Для з’ясування обох затриманих мешканців Донецької області доставили у прикордонний підрозділ. На них склали протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України.