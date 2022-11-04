Затримали зловмисників під час спроби переправити п'ятьох ухилянтів закордон

В Івано-Франківську правоохоронці затримали трьох організаторів схеми відправки ухилянтів закордон під виглядів волонтерів. Дані призовників вносили до системи «Шлях», що давало їм можливість виїхати з України. За кожного ухилянта чоловіки брали по 4 тис. доларів. Двох фігурантів справи затримали у Франківську, третього – у Львівській області. Зараз їм загрожує до дев’яти років тюрми.

Як у п’ятницю, 4 листопада, повідомила прес-служба СБУ в Івано-Франківській області, організатори схеми виготовляли для клієнтів фіктивні документи про те, що вони нібито є волонтерами та водіями благодійних організацій.

«Для "прикриття" використовували два благодійних фонди. СБУ встановила, що ці організації відсутні за адресами, які вказали засновники в реєстраційних документах. На підставі документів від фейкових «благодійників» військовозобов’язаних вносили в електронну систему "Шлях" як волонтерів», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі поліції Івано-Франківської області уточнили, що фігуранті затримали ще у середу, 2 листопада, під час спроби переправити п'ятьох клієнтів закордон. Ще одного спільника оперативники затримали на Львівщині. За результатами обшуків вдома у затриманих поліцейські вилучили мобільні телефони, гроші, різну документацію.

Наразі усі затримані перебувають у СІЗО, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання до дев'яти років ув’язнення з конфіскацією майна і з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.