Під час обшуків за у закарпатця виявили та вилучили комплекти підроблених документів та інші речові докази

На Львівщині правоохоронці вдруге затримали 63-річного закарпатця, який організував схему незаконного переправлення призовників за кордон. Чоловіка затримали у серпні, але він сплатив 500 тис. грн застави, вийшов з СІЗО і знову почав працювати з незаконною схемою.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, 63-річному жителю Тячівського району Закарпатської області у серпні повідомили про підозру через незаконне переправлення призовників до Польщі. Свої послуги він оцінював від 2 до 3 тисяч доларів США. Тоді суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 тис. грн. Чоловік вніс заставу та вийшов з СІЗО.

Згодом правоохоронці з’ясували, що підозрюваний знову почав працювати за цієї схемою та виготовляє фіктивні тимчасові посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби новим клієнтам.

У четвер, 3 листопада, під час обшуків за місцем проживання у нього були виявлені та вилучені комплекти підроблених документів та інші речові докази.

Вирішується питання щодо повідомлення закарпатцю про підозру у вчиненні нових злочинів, передбачених ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до вчинення злочину. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – цього разу без можливості внесення застави.