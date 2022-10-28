Чоловіка затримали під час спроби дати хабар 1300 злотих

Українець намагався домовитися з прикордонниками про незаконний перетин кордону військовозобов’язаними чоловіками поза межами пунктів пропуску. Організувати канал незаконного переправлення він хотів у змові з ними і пропонував хабар.

«Щоб "вирішити" питання щодо незаконного перетину державного рубежу, чоловік запропонував прикордоннику відділу «Смільниця» Львівського загону неправомірну вигоду в розмірі 1300 польських злотих (близько 10 500 гривень), на що отримав категоричну відмову», – повідомили у ДПСУ.

Чоловіка затримали і передали поліцейським. Розслідування проводять за ст. 369 (хабар) та 332 ККУ (спроба незаконного перетину держрубежу).