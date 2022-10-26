За посередництво у виготовленні фальшивих довідок для виїзду за кордон правоохоронці затримали двох людей

У Львові правоохоронці затримали 36-річну керівницю одного з благодійних фондів та її 37-річного спільника, які допомагали ухилянтам втекти за кордон. За версією прокуратури, затримані за кілька тисяч доларів обіцяли потенційним ухилянтам домовитися із лікарями, щоб отримати довідки, які дозволяли б покинути Україну та виїхати за кордон. Втім, у прокуратурі не уточнюють, про який благодійний фонд йдеться і скільки людей скористалося цією схемою.

Про затримання керівниці львівського фонду прокуратура повідомила у середу, 26 жовтня. За даними правоохоронців, чоловік та жінка обіцяли своїм замовникам за 5 тис. доларів отримати від лікарів довідки, що дозволять їм виїхати за кордон.

«Йдеться про виготовлення медичних документів для безперешкодного перетину кордону особою мобілізаційного віку в період дії в Україні воєнного стану. За свій вплив на медиків вказані особи зажадали 5000 доларів США», – повідомила прокуратура.

Зловмисників було затримано під час отримання грошей (фото прокуратури)

Злочинців – 36-річну керівницю благодійного фонду (про який саме фонд йдеться у прокуратурі не розголошують) та її 37-річного спільника, було затримано під час отримання грошей. На затриманих вже відкрили кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб закладів охорони здоров’я (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідчі дії ще тривають. Після їх завершення фігурантам буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.