Організатора схеми затримали на гарячому під час отримання грошей

Поліцейські спільно з працівниками СБУ затримали 53-річного львів'янина за переправлення ухилянта через кордон. За свої послуги організатор схеми отримав 10 тис. доларів.

За даними поліції Львівщини, 53-річний львів’янин за 10 тис. тисяч доларів США взявся організувати військовозобов’язаному громадянину України перетин державного кордону поза межами пунктів пропуску. 23 жовтня правоохоронці затримали фігуранта під час отримання коштів.

Підозрюваного в організації втечі ухилянтів затримали 23 жовтня (фото прокуратури)

Чоловікові повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Слідчі вимагатимуть взяття його під варту.

Наразі правоохоронці встановлюють інших причетних до цієї схеми осіб.