Двох лікарів Бродівської лікарні викрили на хабарництві за ухилення від служби в армії

Поліцейські викрили лікарів Бродівської міської лікарні на Львівщині, які за хабарі у розмірі 1 тис. доларів визнавали чоловіків непридатними до військової служби. Одного з членів лікарської комісії затримали, в його кабінеті вилучили частину грошей.

«Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, група працівників медичного закладу налагодила корупційну схему визнання осіб непридатними до служби у лавах ЗСУ за станом здоров’я. Вартість прийняття такого рішення та видачі відповідного висновку лікарської комісії становила 1000 доларів США винагороди», – йдеться в повідомленні департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціїу п’ятницю, 23 вересня.

Затримання лікарів відбулося у Бродівській лікарні (фото ДСР)

Одного з фігурантів схеми – лікаря-члена комісії – затримали напередодні, 22 вересня. В його службовому кабінеті поліцейські вилучили 300 доларів, які він одержав як частину неправомірної вигоди. Ще 100 доларів США було вилучено з кишені халата другого лікаря, котрі йому передав «колега по справі».

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за хабарництво (ч. 3 ст. 368 ККУ). Лікарям готують офіційну підозру та обрання запобіжних заходів. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.

Правоохоронці не розголошують назву лікарні, де викрили схему хабарництва. За даними ZAXID.NET, у виготовленні довідок для ухилянтів підозрюють лікарів Бродівської лікарні.