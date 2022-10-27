Під час чергової спроби переміщення ухилянта за корон було затримано організаторів схеми

Правоохоронці викрили нову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон під виглядом далекобійників. За організацію схеми затримано двох мешканців Львівської області.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі 27 жовтня, керівник підприємства, яке надає послуги перевезення вантажів, оформляв на посаду «другого водія» військовозобов’язаних чоловіків. Вони офіційно виїздили за кордон, але в Україну не повертались, тобто з України виїжджали два водії, а назад повертався тільки один.

У західному регіональному управлінні Держприкордонслужби уточнити, що фірму з міжнародних перевезень, де «приймали на роботу» призовників, створили у червні 2022 року, щоб переправляти призовників за кордон. Її засновником є 33-річний львів’янин. Наразі невідомо скільки призовників таким чином вдалось переправити за кордон.

Керівника фірми та одного водія було затримано під час чергової спроби переміщення за кордон призовника. У поліції уточнили, що це 65-річний житель Самбірського району та 52-річний мешканець Львівського району.

За місцем проживання та роботи, а також в автомобілях затриманих проведено обшуки, вилучено три автомобілі, а також понад 7000 євро, ноутбуки, чорнові записи та документи.

Триває перевірка на причетність до вказаного злочину інших водіїв вказаного товариства. Найближчим часом фігурантам буде повідомлено про підозру і подано клопотання про обрання запобіжного заходу.