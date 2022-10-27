На Львівщині ухилянтів переправляли за кордон під виглядом далекобійників
Призовників оформляли як водіїв вантажівок, але вони не повертались в Україну
Правоохоронці викрили нову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон під виглядом далекобійників. За організацію схеми затримано двох мешканців Львівської області.
Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі 27 жовтня, керівник підприємства, яке надає послуги перевезення вантажів, оформляв на посаду «другого водія» військовозобов’язаних чоловіків. Вони офіційно виїздили за кордон, але в Україну не повертались, тобто з України виїжджали два водії, а назад повертався тільки один.
У західному регіональному управлінні Держприкордонслужби уточнити, що фірму з міжнародних перевезень, де «приймали на роботу» призовників, створили у червні 2022 року, щоб переправляти призовників за кордон. Її засновником є 33-річний львів’янин. Наразі невідомо скільки призовників таким чином вдалось переправити за кордон.
Керівника фірми та одного водія було затримано під час чергової спроби переміщення за кордон призовника. У поліції уточнили, що це 65-річний житель Самбірського району та 52-річний мешканець Львівського району.
За місцем проживання та роботи, а також в автомобілях затриманих проведено обшуки, вилучено три автомобілі, а також понад 7000 євро, ноутбуки, чорнові записи та документи.
Триває перевірка на причетність до вказаного злочину інших водіїв вказаного товариства. Найближчим часом фігурантам буде повідомлено про підозру і подано клопотання про обрання запобіжного заходу.