Самбірський міськрайонний суд виніс вирок мешканцю села Бісковичі за ухилення від мобілізації. Валер’ян Ридзак проігнорував повістку про явку у центр комплектування та про проходження медкомісії, за що передбачена кримінальна відповідальність. Уклавши угоду з прокурором, чоловік отримав рік умовного терміну.

Валер’ян Ридзак, будучи військовозобов`язаним, 25 березня отримав повістку про явку на загальну мобілізацію до Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК іта СП). Валер’ян Ридзак мав прийти у ТЦК 28 березня, однак проігнорував повістку, таким чином ухилився від призову на військову службу. 17 травня Валер’ян Ридзак відмовився від проходження військово-лікарської комісії при Самбірському РТЦК та СП.

19 травня 2022 року Валер’ян Ридзак уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Самбірської окружної прокуратури Василем Якимівим. Згідно з цією угодою, обидві сторони погодились на покарання для Валер’яна Ридзака у вигляді одного року іспитового терміну.

Суддя Самбірського міськрайсуду Ганна Карнасевич затвердила цю угоду на засіданні 6 липня. Так, протягом року Валер’ян Ридзак має періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Якщо протягом цього періоду Валер’ян Ридзак вчинить правопорушення, то отримає реальний термін.

Відомо, що Валер’ян Ридзак є приватним підприємцем: він займається торгівлею автозапчастинами.