У Трускавці, як і на Львівщині загалом, діє комендантська година з 23:00 до 6:00

У Трускавці на Львівщині проводять посилені перевірки щодо дотримання мешканцями та гостями курортного міста комендантської години. Порушникам вручають повістки до військкомату.

Як повідомили в Дрогобицькій РВА, під час перевірок у Трускавці зафіксували порушення обмежень комендантської години. Люди без будь-яких дозвільних документів перебували на вулицях в період з 23:00 вечора до 6:00 ранку. Порушники вже отримали повістки у військкомат. Кількість вручених у Трускавці повісток у РВА не уточнили.

«Враховуючи факти порушень комендантської години у Трускавці, комендатура Дрогобицького району вже почала проводити там більш посильні перевірки за дотриманням такої норми закону. Маємо розуміти, що комендантська година – це не чиясь забаганка, це безпека. Саме вночі диверсійно розвідувальним групам ворога зручно проводити свою роботу, тому правоохоронці працюють над тим, щоб їх затримати», – розповів комендант Дрогобицького району, перший заступник начальника Дрогобицької районної військової адміністрації Роман Шлярп.

З його слів, мирні мешканці, які вночі розгулюють містом, відволікають увагу правоохоронців, тому на це місцева влада реагує в такий спосіб.

«Ті, хто цього тут не розуміє, матимуть змогу проявити свою хоробрість у лавах Збройних сил України. Першим таким особам призовного віку повістки вже вручили», – додав Роман Шлярп.

Нагадаємо, на час воєнного стану у всіх регіонах України запроваджено комендантську годину. На Львівщині її час встановили з 23:00 до 6:00. Комендантська година передбачає заборону перебування людей в цей час на вулицях та в інших громадських місцях. Виключення є лише для осіб зі спеціальними перепустками чи посвідченнями.