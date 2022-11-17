За скоєне мешканцю Закарпаття загрожує 9 років тюрми з конфіскацією майна

На Закарпатті затримали 29-річного мешканця Ужгородського району, який переправляв ухилянтів за кордон під виглядом перевізників вантажів. Чоловік фіктивно оформляв призовників на роботу водіями вантажних бусів, вносив їх дані до системи «Шлях» і таким вони мали можливість виїхати з України. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі СБУ Закарпаття, 29-річний зловмисник встиг переправити 11 ухилянтів. Із кожного чоловік брав за свої послуги по 7 тис. доларів.

Про затримання переправника у середу, 16 листопада, повідомила прес-служба поліції Закарпаття. До того ж затримали його одразу після доставки нового клієнта. «Зловмисника затримали одразу після того, як він доставив чергового клієнта до пункту пропуску у селі Астей Берегівського району. У нього вилучили отримані грошові кошти та транспортний засіб, яким він користувався», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці уточнюють, що 29-річний чоловік отримував за свої послуги по 7 тис. доларів, за цю суму він оформляв клієнтів нібито водіями, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення, після чого неправдиві відомості мали вноситися до системи «Шлях».

У прес-службі СБУ Закарпаття ZAXID.NET додали, що затримання 29-річного пере правника ухилянтів відбулося ще у п’ятницю, 11 листопада. За час своїх злочинних дій, чоловік встиг нелегально відправити за кордон 11 призовників. «Чоловік зареєстрував підприємця на третю особу і надалі від її імені вносив до системи «Шлях» недостовірні відомості. За попередніми оцінками, у такий спосіб організатор оборудки забезпечив «рейс до ЄС» близько 11 призовникам», – зазначила речниця управління СБУ у Закарпатській області Ванда Мільо.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (нелегальне переправлення осіб через державний кордон). 29-річному закарпатцю вже оголосили про підозру, також йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення 198 тис. грн застави. За скоєне чоловікові загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.