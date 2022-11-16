Подружжя затримали у центрі Мукачева у п'ятницю, 11 листопада

Подружжя підприємців із Мукачева затримали допомогу ухилянтам в отриманні фіктивних медичних довідок про непридатність до служби у війську. Як зазначили ZAXID.NET у прес-службі СБУ Закарпаття, затримані є власниками мукачівського хостела, охочих отримати підроблені довідки вони шукали серед клієнтів закладу. До схеми задіяли військкомат і кількох лікарів. Самі ж підприємці брали замість клієнтів повістки та організовували для чоловіків медогляд із висновком про непридатність до служби за станом здоров'я. Про суми, які власники хостела брали за довідки, та про кількість ухилянтів, для яких встигли оформити документи за такою схемою, наразі не повідомляється.

Про викриття схеми видачі довідок для чоловіків призовного віку в Мукачеві повідомила прес-служба СБУ Закарпаття у середу, 16 листопада. «Схему організувало подружжя місцевих підприємців. Вони пропонували ухилянтам виїхати за кордон «за станом здоров’я». Для цього забезпечували підробленими довідками щодо непридатності до військової служби, які оформлювали через особисті зв’язки, зокрема серед лікарів», – зазначається у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET у прес-службі СБУ Закарпаття уточнили, що подружжя також залучало зв’язки у військкоматі, де брали повістки та організовували медогляди для ухилянтів, забезпечуючи висновок лікарів про непридатність чоловіків до служби у війську. Фігуранти справи є власниками мукачівського хостела, охочих оформити фіктивні документи вони шукали саме серед клієнтів закладу.

«Через особисті зв’язки в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки жінка з чоловіком брали повістки для своїх "клієнтів" і надалі супроводжували їхнє "успішне" проходження військово-лікарської комісії. Для конспірації злочинних дій подружжя підшукувало "клієнтів" серед відвідувачів власного місцевого хостела», – зазначила ZAXID.NET речниця Управління СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо.

Також вона додала, що подружжя з Мукачева, окрім оформлення документів для клієнтів хостелу, які хотіли уникнути мобілізації, надавали такі ж послуги місцевому криміналітету.

«За різні суми ділки "гарантували" призовникам отримання документа про зняття з військового обліку, у зв’язку зі станом здоров’я. Фактично ухилянти були здорові та не мали обмежень до військової служби, тому "бізнесмени" залучили до співпраці лікарів кількох медичних установ», – додала Ванда Мільо.

Затримали подружжя ще у п’ятницю, 11 листопада, у Мукачеві. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена у складі організованої групи). Наразі обом фігурантам справи уже оголосили про підозру.