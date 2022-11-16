Затримали організатора втечі ухилянтів на місцевій АЗС

У середу, 16 листопада, правоохоронці повідомили про затримання 32-річного мешканця Дрогобича, який організував схему втечі ухилянтів за кордон. Переправника ухилянтів затримали на АЗС біля пункту пропуску «Шегині-Медика». За пакет документів, які дозволяють покинути Україну, чоловік брав по 7 тис. доларів.

За даними поліції, 32-річний чоловік виготовляв фальшиві документи, у яких ухилянти фігурували як члени волонтерської організації і могли б без проблем перетнути кордон. Також він вносив дані призовників до системи «Шлях», що давало їм можливість безперешкодно виїхати з України.

Зловмисника затримали під час отримання грошей за фальшиві документи (фото прокуратури)

У прес-службі прокуратури уточнили, що чоловіка було затримано на гарячому, під час отримання грошей. «Чоловіка затримали на АЗС поблизу пункту пропуску «Шегині-Медика» – після отримання оплати», – йдеться у повідомленні.

Затриманому мешканцеві Дрогобича вже повідомили про підозру у злочині та взяли під варту. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, зловмиснику загрожує до дев'яти років ув'язнення. Додамо, що правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї протиправної схеми.