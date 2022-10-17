Спочатку у лісі виявили п'ятьох призовників, а під час їх затримання – ще двох

Закарпатські прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися пробратися до Словаччини через ліс. Спочатку правоохоронці спіймали трьох втікачів, решту довелося наздоганяти і зупиняти пострілами. Усі затримані – чоловіки призовного віку з Києва, Харкова і Кривого Рогу. За спробу нелегально перетнути кордон ухилянтам загрожує до 15 діб арешту або штраф до 17 тис. грн.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, затримали чоловіків ввечері у неділю, 16 жовтня, в Ужгородському районі серед лісу.

«Прикордонний наряд відділення «Кам’яниця» виявив у лісі п’ятеро невідомих. Чоловіки вже встигли подолати загороджувальний паркан та рухалися у бік кордону. Під час затримання троє з правопорушників спробували вдатися до втечі, тож військовослужбовцям довелося їх наздоганяти», – йдеться у повідомленні.

Під час переслідування втікачів прикордонники випадково виявили ще двох ухилянтів, які намагалися сховатися у лісі та втекти. Для їх затримання довелося стріляти вгору. Усі семеро затриманих чоловіків – громадяни України віком від 19 до 47 років, мешканців Харкова, Кривого Рогу та Київської області.

Чоловіків доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин інциденту, на правопорушників складуть адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). За скоєне ухилянтам загрожує до 15 діб арешту або штраф до 17 тис. грн.