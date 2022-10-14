Двом ухилянтам загрожує до 15 діб арешту або 8,5 тис. грн штрафу

На Закарпатті прикордонники затримали двох ухилянтів у гідрокостюмах, які намагалися переправитись річкою Тиса на територію Угорщини. Чоловіки шукали, як краще переплисти річку і ледь не потонули. На обох порушників скали протоколи за спробу нелегально перетнути кордон. Наразі правоохоронці встановлюють, чи хтось організовував для двох призовників нелегальну переправу закордон. Зазначимо, що з лютого закарпатські прикордонники зафіксували понад 10 смертей ухилянтів, які намагалися переплисти Тису, аби потрапити до Румунії.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інцидент стався у ніч на п’ятницю, 14 жовтня, поблизу Вилоку, що на кордоні з Угорщиною.

«Близько 2-ї години ночі під час патрулювання прикордонний наряд помітив неподалік від кордону невідомих осіб, які мали намір переплисти через річку Тиса, щоб дістатися сусідньої Угорщини. "Водолазів" затримали. Обидва вони були одягнені у гідрокостюми», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнюють, що особисті речі та телефони ухилянти ретельно замотали скотчем. Чоловіки шукали мілководдя у Тисі та ледь не потонули при спробі добратися до Угорщини.

На чоловіків склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону). Порушникам загрожує арешт на 15 діб або штраф до 8,5 тис. грн. Наразі правоохоронці встановлюють, чи організовував хтось нелегальний перетин кордону для цих чоловіків.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонники на Закарпатті фіксували смерті ухилянтів, які намагалися переплисти Тису, аби потрапити до Румунії. Станом на кінець вересня 2022 року повідомлялося про смерть 11 чоловіків призовного віку, які хотіли нелегально потрапити закордон. Більша частина з них загинула, намагаючись переплисти Тису.

Додамо, СБУ затримала п’ятьох мешканців Закарпаття, які через річку Тису переправляли призовників у Румунію. Усі – мешканці прикордонного селища Ділове. Закарпатці проводили ухилянтів до кордону та переправляли через річку. Рух прикордонників чоловіки відстежували тепловізором.