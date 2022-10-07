Водій облаштувала у мікроавтобусі спеціальну схованку для призовників

СБУ затримала 49-річну мешканку Чернівецької області за перевезення ухилянта закордон у багажнику Mercedes-Benz Sprinter. Водійку мікроавтобуса затримали при спробі перетнути кордон у пункті пропуску «Порубне-Сірет». Жінка заховала військовозобов’язаного у багажник та намагалася нелегально перевезти на територію Румунії. Чоловік перебував у спеціально облаштованій схованці. За такий перетин кордону чоловік мав заплатити 4 тис. євро.

Як у п’ятницю, 7 жовтня, повідомила прес-служба СБУ Чернівецької області, мешканка Буковини взяла від ухилянта аванс – 650 євро. Решту суми чоловік повинен був віддати їй після успішного перетину українсько-румунського кордону.

У прес-службі поліції Буковини уточнюють, що 49-річна місцева мешканка облаштувала в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter спеціальну схованку для перевезення ухилянтів. «Організаторку незаконного переправлення та особу призовного віку викрили під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Порубне-Сірет», – додають правоохоронці.

У Чернівецькій обласній прокуратурі уточнюють, що наразі 49-річній буковинці повідомили про ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, правоохоронці з’ясовують всі обставини злочину та встановлюють інших осіб, причетних до перевезення ухилянтів до Румунії.