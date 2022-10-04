Двоє мешканок Сторожинця отримали по року умовно за відправку ухилянтів до Румунії. Жінки організували для двох військовозобов’язаних перетин українсько-румунського кордону без жодної перевірки на українській стороні: чоловіки просто пройшли повз кабінки правоохоронців. Затримали чоловіків румунські прикордонники. Виявилося, що двоє ухилянтів мали заборону на в’їзд до Румунії.

Як зазначається у вироку Глибоцького районного суду, інцидент стався у липні 2022 року у пункті пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. До організації нелегального перетину кордону причетні двоє мешканок міста Сторожинець – Ядвіга Баланюк та Марта Гальчук. За пропуск через КПП без перевірок жінки отримали від двох ухилянтів 1500 євро, однак з цієї суми їм призначалося тільки по 100 євро, а інша частина передбачалася для спільника провідниць, якого слідчі так і не встановили.

За даними слідства, жінки домовилися із невстановленою особою про перехід кордону для двох військовозобов’язаних без перевірки документів. Саме ця людина провела для ухилянтів інструктаж, як діти в пункті пропуску при перетині кордону.

«У пункті пропуску «Порубне» невстановлена особа надала усні вказівки призовникам пройти повз кабіни прикордонно-митного контролю, без його проходження, але не покидаючи територію пункту пропуску. Однак, надавши всі документи для перетину кордону на стороні Румунії, їм було відмовлено працівниками румунської прикордонної служби на в’їзд на територію Румунії, у зв’язку із забороною на в’їзд до Республіки Румунії», – йдеться у матеріалах справи.

Обох ухилянтів повернули на територію України та передали правоохоронцям. Жінок, які організували для призовників нелегальний перетин кордону, суд визнав винним за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб). Суддя Глибоцького районного суду Віталій Цуркан присудив Ядвізі Баланюк та Марті Гальчук по п’ять років позбавлення волі, але звільнив від покарання, призначивши іспитовий термін на рік. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.