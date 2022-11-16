За 12 тис. грн фігурант справи нібито пообіцяв чоловікові виготовити документи для пропусків на блокпостах

Поліція завершила розслідування справи чернівецького волонтера, якого звинувачують в оформленні фальшивих документів на відтермінування призову до армії. Довідки про членство в благодійній організації, якою керував фігурант, також дозволяли чоловікам безперешкодно проїжджати блокпости у комендантську годину. Якщо вина волонтера підтвердиться, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як у середу, 16 листопада, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, за підробку документів керівник місцевої благодійної організації взяв від клієнта 12 тис. грн. За ці гроші фігурант справи оформив чоловіка як волонтера, аби відтермінувати йому призов на військову службу. «За вказану суму обіцяв прийняти до благодійної організації та виготовити відповідні документи, які дозволяли б безперешкодно проїжджати через блокпости у комендантську годину та отримати відстрочку від призову на військову службу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Мешканця Буковини підозрюють у хабарництві (ч. 3 ст. 368-3 КК України), за скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років. Справу прокуратура уже скерувала до суду.