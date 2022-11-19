СБУ викрила масштабну схему вивезення ухилянтів за кордон
Угруповання організувало схему втечі до Південного Кавказу та країн ЄС через територію РФ
СБУ нейтралізувала міжрегіональне угруповання, яке організувало вивезення за кордон українських чоловіків призовного віку через територію РФ. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.
Перевезення коштувало від 2,5 до 8 тис. доларів за клієнта. За ці гроші зловмисники обіцяли вивезти до окупованого Криму через Запорізьку область, потім Керченським мостом до РФ, а далі – до Південного Кавказу або країн Євросоюзу.
Ще один «маршрут», який пропонували для ухилянтів, пролягав через прикордонні райони Сумської області. Для незаконного переправлення призовників планували використовувати обхідні шляхи поза контрольно-пропускними пунктами.
Учасники угруповання контактували через месенджери з кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ, який за гроші мав забезпечувати безперешкодний прохід ухилянтів через російський кордон.
Під час понад 20 обшуків у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях правоохоронці виявили докази, зокрема мобільні телефони, які використовували у спілкуванні з ворогом.
Наразі шістьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за статтею про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує ув'язнення терміном від 7 до 9 років.