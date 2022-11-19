СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке пропонувало «ухилянтам» виїхати за кордон

СБУ нейтралізувала міжрегіональне угруповання, яке організувало вивезення за кордон українських чоловіків призовного віку через територію РФ. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Перевезення коштувало від 2,5 до 8 тис. доларів за клієнта. За ці гроші зловмисники обіцяли вивезти до окупованого Криму через Запорізьку область, потім Керченським мостом до РФ, а далі – до Південного Кавказу або країн Євросоюзу.

Ще один «маршрут», який пропонували для ухилянтів, пролягав через прикордонні райони Сумської області. Для незаконного переправлення призовників планували використовувати обхідні шляхи поза контрольно-пропускними пунктами.

Учасники угруповання контактували через месенджери з кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ, який за гроші мав забезпечувати безперешкодний прохід ухилянтів через російський кордон.

Під час понад 20 обшуків у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях правоохоронці виявили докази, зокрема мобільні телефони, які використовували у спілкуванні з ворогом.

Наразі шістьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за статтею про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує ув'язнення терміном від 7 до 9 років.